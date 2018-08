Caritas: Diskussion um „Dienstpflicht“ ist gut

Geldern Ohne Zivildienst lernen weniger junge Menschen soziale Berufe kennen.

Dieses Konzept würde Becker zwar nicht unterstützen: Er halte – so wie viele andere – eine generelle Verpflichtung der Bürger zu sozialen Diensten für verfassungsrechtlich bedenklich, heißt es in einer Mitteilung der Caritas. Man solle die Diskussion aber zum Anlass nehmen, über eine Stärkung von freiwilligen Diensten nachzudenken, so Becker.