Nach Vorstoß der Schausteller Kevelaer will Kiffen auf der Kirmes verbieten

Es ist das größte Fest in Kevelaer, das durch den festlichen Umzug der Geselligen Vereine auch im Brauchtum einen ganz hohen Stellenwert hat: Die Kirmes in der Marienstadt. Mit dem Event wird gleichzeitig auch immer die Kirmes-Saison am Unteren Niederrhein eröffnet. Wenig später ist dann gleich Geldern an der Reihe.