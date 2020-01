Dritte Filiale für Tobias Groß : Neues Leben für Café Heilen an Kevelaers Hauptstraße

Kuchen- und Tortenfreunde können sich freuen. Mitte Februar wird das Café Heilen in Kevelaer wieder seine Türen öffnen. Das Traditionscafé auf der Hauptstraße stand seit einem Jahr leer. Von vielen Besuchern der Wallfahrtsstadt war es schmerzlich vermisst worden, sagt Norbert Heckens von der Interessengemeinschaft Hauptstraße.

Außerdem stellte das Gebäude einen großen Leerstand mitten in der Einkaufsstraße dar. Nun hat sich ein Nachfolger für das Café gefunden. Tobias Groß steckt mitten in den Vorbereitungen für die Neueröffnung. Der Bäckermeister hat bereits die Traditionsbäckerei Willems in Weeze und Scholten in Uedem erfolgreich übernommen.