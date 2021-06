Vorschlag für neues Ampelmännchen : Der Ampel-Busmann für Kevelaer

So könnte die neue Fußgängerampel in Kevelaer aussehen. Foto: Ferl/Rademacher/Grafik: Ferl

Kevelaer In Mainz laufen die Mainzelmännchen auf den Ampeln, in Emden Otto Waalkes, und auch die Wallfahrtsstadt könnte bald eine eigene Figur für eine Kreuzung bekommen. An der Hüls soll Hendrik Busmann anzeigen, wann man die Straße überqueren darf.