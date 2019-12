Burgzauber : Zauberhafte Stimmung in Kervenheim

Zauberhafte Stimmung in Kervenheim

Blick aus der Vogelperspektive: Einen ganz besonderer Weihnachtsmarkt konnte man in Kervenheim beim Burgzauber erleben. RP-Foto: Evers. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Der Burgzauber wurde gemeinsam von der evangelischen Kirchengemeinde, dem Heimatverein sowie dem Dorfmarketing „Wir für Kervenheim“ organisiert. Es gab an beiden Tagen ein Musikprogramm auf der Open-Air-Bühne.

Als das Tageslicht langsam Dunkel der Nacht wich, zündete man am Wochenende beim Burgzauber etliche Metallkörbe mit Holzstücken an. Diese legten einen regelrecht magischen Schimmer aus knisterndem Feuer über die Szenerie. Zum vierten Mal lockte der alle zwei Jahre stattfindende Weihnachtsmarkt viele Besucher in den kleinen Burghof.