8. und 9. Juni Volles Programm auf der Burg Kervenheim

Die Burganlage in Kervenheim ist am 8. und 9. Juni dabei. Auf dem Burghof, im Schatten der alten Kastanie, haben die Organisatoren ein umfangreiches Musikprogramm zusammengestellt. Das Programm auf der Open-Air- Bühne eröffnet am Samstag, 8. Juni, um 13 Uhr die Band Stilles Örtchen. Bereits bei ihrem ersten Aufritt im vergangenen Jahre konnte das Gitarrenduo Jules und Michel aus Kleve die Zuhörer begeistern. Mit ihren englischen und deutschen Interpretationen der Songs von zum Beispiel von Eric Clapton bis Hannes Wader und ihren wandelbaren Stimmen covern die beiden so ziemlich alles was das Publikum begeistert. Über De Jäcksges ist schon alles geschrieben worden. Schon seit über vierzig Jahren hat sich die siebenköpfige Band „aus dem Dorf mit K“ auch über die Grenzen von Kervenheim hinaus einen Namen gemacht. Mit ihren überwiegend kölschen Liedern verstehen sie es, das Publikum mitzureißen und bringen ein „Kölsches Jeföhl“ auf den Burghof. Da kommt Stimmung auf und kein Fuß bleibt still. Der Auftritt beginnt am 8. Juni um 15.30 Uhr.