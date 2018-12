Kevelaer und Weeze : Bundespolitiker sehen sich vor Ort um

Rouenhoff traf in Kevelaer mit den Spitzen der Verwaltung und der Fraktionen zusammen. Foto: ja/Büro Rouenhoff

KEVELAER/WEEZE Kurz vor Weihnachten waren die beiden Bundestagsabgeordneten Stefan Rouenhoff (CDU) und Barbara Hendricks (SPD) zu Gast in den hiesigen Kommunen. Sie informierten sich über Projekte in Kevelaer und Weeze.

Der Besuch von Stefan Rouenhoff begann im Rathaus Kevelaer. Bürgermeister Dominik Pichler begrüßte den aus Goch stammenden CDU-Politiker im Rathaus zunächst zu einem Vier-Augen-Gespräch, dem ein intensiver Gedankenaustausch mit den Fraktionsvorsitzenden und den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes folgte. Ein Thema war die fortschreitende Digitalisierung, die in nahezu allen Bereichen der Wirtschaft, der Verwaltung und Gesellschaft zu weitreichenden Veränderungen führt. Wenn es um den Ausbau der digitalen Infrastruktur gehe, so gebe es in Deutschland noch viel Luft nach oben, stellte der Bundestagsabgeordnete in seinen Ausführungen fest. Deshalb werde der Bund bis zum Jahr 2025 nochmals zehn bis zwölf Milliarden Euro an Fördermitteln für eine bessere Breitbandversorgung in Deutschland bereitstellen.

Weiteres Thema war der Ausbau und die Modernisierung der Bahnstrecke Kleve-Krefeld. Hier seien die Fahrgäste mit zahlreichen Verspätungen und Zugausfällen konfrontiert. Rouenhoff erläuterte, dass sich Bundestags-, Landtagsabgeordnete sowie Bürgermeister und Landräte aus den Kreisen Kleve und Viersen derzeit gemeinsam für deutliche Verbesserungen auf der Bahnstrecke einsetzten. Hier müsse man weiter an einem Strang ziehen. Im Anschluss erfolgte ein gemeinsamer Besuch des Kevelaerer Unternehmens Eurofleurs. Eurofleurs ist ein international tätiger Blumengroßhandel mit 35 Mitarbeitern. Die Geschäftsführerin, Ann Elbers, stellte ihr Unternehmen und die Entwicklung des Betriebes vor.

Über die Arbeit des Wellenbrechers in Weeze informierte sich die SPD-Bundestagsabgeordnete Barbara Hendricks. Einrichtungsleiter Volker Schoelen, Simone Raymann und weitere Mitglieder des Teams gaben einen Überblick über das breite Themenspektrum: Neben Angeboten zur Integration und Inklusion und der Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen stehe auch die kulturelle Bildung im Fokus. Barbara Hendricks zeigte sich beeindruckt von den vielfältigen Aktivitäten: „Vom Familienkino über Musik-, Radio- und Foto-Workshops bis hin zum Besuch der Kriegsgräberstätte in Ysselsteyn und einem Wochenendaufenthalt in der dortigen Jugendbegegnungsstätte ist alles dabei – ein so breites Angebot findet man sonst selten.“

Barbara Hendricks besuchte auch den Wellenbrecher in Weeze. Foto: ja/Büro Hendricks

Im Anschluss gab es ein Gespräch mit den Vertretern aus Verwaltung und Politik. Bürgermeister Ulrich Francken und Fachbereichsleiter Wilhelm Moll-Tönnesen berichteten von den wichtigen Projekten, die in Weeze in den kommenden Jahren anstehen: Neben dem Umbau des Standortes Weeze der Gesamtschule Kevelaer-Weeze, dem Neubau der Feuerwache in Wemb und der Wohnbaulandentwicklung kamen auch der Bau der Nierspromenade und der Niersbrücke zur Sprache.

(RP)