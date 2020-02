Karneval in Weeze : Jecke Stimmung beim Büttenabend

Weeze Sitzungspräsident Michael Weimann führte in Weeze durch ein vielfältiges Programm. Die Lacher auf seiner Seite hatte Robert Achten alias „Lisbet“. Hilla Heien präsentierte ein niederrheinisches „Dirty Dancing“.

Die besten Witze Robert Achten brachte als „Lisbet“ die zahlreichen Besucher im Saal zum Lachen. „Lisbet“ suchte etwa in einer Kneipe den Mörder ihres Mannes. Auf die Frage: „Wie, Ihr Mann ist ermordet worden?“ antwortete sie: „Nee, ich such’ einen (der ihn ermordet)“. Außerdem versicherte sie dem Publikum: „Nee, bei uns Zuhause ist alles in Ordnung. Die Fenster müssen mal geputzt werden. Aber ein bisschen Privatsphäre ist ja auch wichtig.“ Ohne Zugabe durfte die spitzfindige „Lisbet“ nicht gehen.

Musikalische Höhepunkte Mit Tanz und Gesang überzeugte Hilla Heien das bunt verkleidete Publikum. Sie trug einen Blumenkohl, die niederrheinische Variante zur Melone aus der Filmszene von „Dirty Dancing“, tanzte zu „Time of my life“ aus „Dirty Dancing“ und startete eine „180-Grad-Polonaise“ mit den Zuschauern. Dabei tanzten unter anderem Bauarbeiter, Stinktiere, Clowns und Darth Vader fröhlich in einer Schlange durch das Bürgerhaus. Ebenfalls zum Tanzen animierte der Auftritt des Gocher Musikvereins. Die Lieder brachten die Karnevalisten im Saal richtig in Stimmung.