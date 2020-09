Bürgerstiftung in Kevelaer mit neuem Vorstand : Stefan Jansen ist neuer Vorsitzender von „Seid einig“

Kevelaer Nach zwölf Jahren ziehen sich die Gründungsmitglieder Edmund Bercker und Renate Timmermann aus dem Vorstand zurück. Sie wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Eigentlich sollte die Jahreshauptversammlung der Bürgerstiftung „Seid einig” schon im März stattfinden. Doch wegen des Lockdowns musste der Termin im Frühjahr ausfallen. Umso größer war die Freude, dass es in diesem Jahr noch zu einem Treffen kommen konnte, das im Zeichen des Dankes an die langjährigen Vorstandsmitglieder Edmund Bercker und Renate Timmermann stand. „Die Stiftung ist Dein Kind“ – man könnte wohl keine besseren Worte finden, als die von Ulrich Hünerbein-Ahlers an Edmund Bercker gerichteten. Nach über zehnjähriger Tätigkeit als Vorsitzender und Gründer der Kevelaerer Bürgerstiftung „Seid einig“ hat Bercker den Vorsitz in jüngere Hände gelegt. In seiner Ansprache ging der Kuratoriumsvorsitzende Peter Tenhaef auf die Verdienste von Edmund Bercker ein, der anlässlich des Festjahres der Geselligen Vereine 2008 mit Gerd Plümpe die Idee zur Gründung einer Stiftung hatte. Beide trieben die Gründung voran, wenig später konnte die Gründung der Kevelaerer Bürgerstiftung „Seid einig“ unter dem Vorsitz von Edmund Bercker vollzogen werden.

Die Versammlung wählte Stefan Jansen zum neuen Vorsitzenden. Jansen dankte der Versammlung für das Vertrauen und den beiden scheidenden Vorstandskollegen für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Er sei sich bewusst, in welch große Fußstapfen er jetzt trete. Als erste Amtshandlung beantragte Stefan Jansen die Ehrenmitgliedschaften für Edmund Bercker und Renate Timmermann, die die Versammlung mit Applaus bestätigte. Im weiteren Verlauf wurde Marcel Robens im Vorstand bestätigt. Mit Simon Fiedler und Gabriele Jansen rücken zwei neue Mitglieder in den Vorstand nach. Im Jahresrückblick wurde insbesondere die Erstellung der Vereinsbroschüre erwähnt, welche im November allen Kevelaerer Kindern mit der Martinstüte ins Haus gebracht wurde. In 2020 lag der Schwerpunkt der Zuwendungen auf coronabedingte Maßnahmen. Als im Lockdown die Tafeln schließen mussten, sind viele Familien in Kevelaer in Notlagen geraten. Hier konnte „Seid einig“ kurzfristig mit einer Summe von 5000 Euro helfen. Anlässlich der ausgefallenen Kirmes im Mai, wurde eine Spendenaktion unter dem Motto „Spendet euer Kirmesgeld“ ins Leben gerufen. Innerhalb weniger Tage konnten 2800 Euro gesammelt werden. Die Gelder wurden an Familien in Kevelaer ausgezahlt, die durch die Coronakrise in Notlagen geraten sind. Hierfür hat man sich für Gutscheine des Kevelaerer Verkehrsvereins entschieden, um gleichzeitig auch den Kevelaerer Einzelhandel zu unterstützen.