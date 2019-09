Bürgerstiftung „Seid einig“ Kevelaer : Zehn Jahre Hilfe für Kinder und Jugendliche

Dr. Edmund Bercker (am Rednerpult) erinnerte an die Anfänge der Bürgerstiftung „Seid einig“. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Die Bürgerstiftung „Seid einig“ wurde beim 100-jährigen Jubiläum der Geselligen Vereine ins Leben gerufen.

Anlass für die Gründung der Stiftung war das hundertjährige Jubiläum der Geselligen Vereine im Jahr 2008. „Leider sind heute viele Menschen, besonders Kinder, nicht mehr in der Lage am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“, erläutert Stefan Jansen, Vorstandsmitglied der Kevelaerer Stiftung. Deshalb sei die Stiftung gegründet worden, mit dem Ziel Kindern und Jugendlichen Perspektiven für ihre Zukunft zu ermöglichen. Die Einnahmen im Laufe der letzten zehn Jahre belaufen sich insgesamt auf 261.000 Euro. Das sind ungefähr 510 Euro pro Stifter im Schnitt. Davon sind bereits 50.000 Euro Kindern und Jugendlichen aus Kevelaer zugutegekommen.

Der Schwerpunkt der Förderung liegt dabei auf Einzelförderungen. Die Arbeit der Stiftung sei hierbei sehr vielfältig, erzählt Stefan Jansen. „Heute Morgen habe ich zum Beispiel noch einen Anruf gekriegt vom KSV. Dort ist es drei Kindern nicht möglich 69 Euro für die Fußballschule in den Herbstferien aufzubringen“. Dazu werden beispielsweise Kinder unterstützt, die den Betrag für die Klassenfahrt nicht aufbringen können oder nicht imstande sind, sich eine Fahrt zum Ferienlager oder den wöchentlichen Gitarrenunterricht zu leisten. Auch Familien in denen die Eltern oder Kinder krank sind, werden oft gefördert.

Aus diesem Grund wurde im Laufe der Jahre ein Netzwerk mit Schulen, Kindergärten und Jugendeinrichtungen aufgebaut. Edmund Bercker, Vorsitzender der Stiftung, betonte: „Für die Zukunft ist es wichtig, dass das Netzwerk, welches jetzt aufgebaut wurde, weiter geknüpft wird. Dafür werden vor allem junge Leute benötigt“. Das nächste konkrete Projekt der Stiftung für die Zukunft ist eine Broschüre in der alle Jugendabteilungen der verschiedensten Vereine präsentiert werden. Die Daten der Vereine werden dabei kindgerecht aufarbeitet und ohne Werbung zusammengefasst. Die Broschüre wird voraussichtlich zusammen mit den Weckmännern an St. Martin in den Tüten vorzufinden sein.

An die Rück- und Ausblicke der Vorstandsmitglieder schloss sich anschließend im Saal des Museums eine Diskussionsrunde mit Vertretern verschiedener Ferienlager in Kevelaer an. Mit vertreten waren dabei der Ferienspaß Kompass, das Lager Ahrhütte, das Mädchen- und das Jungenlager Ameland, die DLRG und das Sommerlager aus Wetten. Als Ehrengast nahm Hubert Janssen an der Interviewrunde teil. Der Priester gründete 1953 das Amelandlager und hatte einige Geschichte zu erzählen. Dabei überschwappte eine Welle der Nostalgie das Publikum, denn viele Gäste im Publikum sind selbst mitgefahren als Kind, Betreuer oder Kochfrau. Auch die Vertreter der einzelnen Lager „sind alle als Kind infiziert worden“. In einem regen Austausch wurden Themen wie Vor- und Nachteile geschlechtergetrennter Lager, Religion im Lager, Heimweh und aktuelle Projekte und Wünsche aufgegriffen. Nach dem offiziellen Teil wurde anschließend mit dem einen oder anderen Getränk angestoßen auf zehn Jahre Bürgerstiftung.