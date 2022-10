“Seid einig“ in Kevelaer : Faustkämpfer unterstützen Bürgerstiftung

Kevelaer Die Ergebnisse der neuesten WHO-Studie inspirierte die Kevelaerer Bürgerstiftung „Seid einig“ dazu, die Bewegung von Kindern zu fördern. Die Faustkämpfer machen mit.

Die Bürgerstiftung „Seid einig“ macht mit einem neuen Flyer auf ihr Angebot aufmerksam. Offenbar mit Erfolg. Bereits kurz nach der Neuauflage der Flyer haben sich die Kevelaerer Faustkämpfer bei der Bürgerstiftung gemeldet und ihre Unterstützung angeboten. Als Mitglied in den Geselligen Vereinen Kevelaer, aus denen die Bürgerstiftung entstanden ist, begleiten die Faustkämpfer die Geschichte von „Seid einig“ seit ihrer Gründung im Jahre 2009. Stefan Jansen von der Bürgerstiftung konnte sich bei einem Trainingsbesuch von der hervorragenden Jugendarbeit der überzeugen. Trainiert wird montags um 18 Uhr und freitags um 17 Uhr in der Turnhalle an der Biegstraße. Über 80 Prozent der Jugendlichen haben zu wenig Bewegung, so die WHO. Hier setzt die Kevelaerer Bürgerstiftung „Seid einig“ an. Im Rahmen einer Kostenbeteiligung für ein zusätzliches Bewegungsangebot in Kevelaers Vereinen werden Förderungen bereitgestellt. Dies können Trainerstunden für ein Dehnungsprogramm bei Schachspielern oder Musikern sein, Kosten für zusätzliches Krafttraining für Läufer oder zusätzliche Ausrüstung. Jeder Verein, der mit Jugendlichen arbeitet ist eingeladen, mitzumachen. Vereine, die ein zusätzliches Angebot für ihre Kinder und Jugendlichen anbieten, können eine Förderung beantragen. „Wir würden uns freuen, wenn wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können, möglichst viele Kinder zu begeistern und zu zeigen, wie schön es ist, aktiv zu sein und sich zu bewegen“, sagt der Vorsitzende Stefan Jansen. Wer eine Idee hat, kann sich über das Kontaktformular auf der Homepage www.seid-einig.de melden