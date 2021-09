Jahreshauptversammlung der Bürgerschützen-Gesellschaft Kevelaer 1881 : Bürgerschützen nehmen Abschied vom „Goldenen Apfel“

Zum Abschied gab es noch ein Gemeinschaftsfoto der Schützen mit Vereinswirtin Jutta Pesch-Braun vor dem Lokal am Kapellenplatz. Foto: Schützen

Kevelaer Das Lokal war Dreh- und Angelpunkt zahlreicher Veranstaltungen und Versammlungen. Außerdem haben die Schützen einen neuen Vorstand gewählt.

Die Bürgerschützen-Gesellschaft Kevelaer 1881 hat Abschied von ihrem langjährigen Vereinslokal „Goldener Apfel“ genommen. Mit einem Gemeinschaftsfoto mit Vereinswirtin Jutta Pesch-Braun vor und im Lokal verabschiedeten und dankten die Schützen ihrer Wirtin. Über viele Jahrzehnte war der „Goldene Apfel“ Dreh- und Angelpunkt zahlreicher Veranstaltungen und Versammlungen und herausragend bei gesellschaftlichen Stadt- und Schützenfesten durch die zentrale Lage am Kapellenplatz. Grund für den Vorstand, sich nicht bereits jetzt für ein neues Domizil zu entscheiden, sondern die Entwicklungen um den Neu- und Umbau des Traditionshauses abzuwarten. Zwischenzeitlich wird die Gesellschaft „wandern“ und veranstaltungsbezogen die Lokalitäten auswählen.

Bei der Jahreshauptversammlung wurde Stefan Boßmann als Präsident bestätigt. Die Besetzung des Vorstandes im Einzelnen: Präsident: Stefan Boßmann, Adjutant: Thomas Nolden, Schriftführer: Jan Klucken, Schatzmeister/Kassierer: Robert Gorthmanns, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Bernd Pool, Beisitzer: Peter Tenhaef, Maurice Pastuska, Marcus Plümpe. Dem Vorstand gehören aufgrund der Funktionen ebenfalls an: der amtierende König mit seinem Adjutanten, Hauptmann und Fahnenoffizier. Marc van Well wurde in der Jahreshauptversammlung als neues Mitglieder der Bürgerschützen aufgenommen.