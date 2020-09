Die Bürgermeisterkandidaten aus Kevelaer in der Redaktion : Kandidaten erwürfeln ihre Fragen

Kevelaer Quizklassiker Trivial Pursuit mal anders: Dominik Pichler und Herausforderer Mario Maaßen arbeiten sich spielend durch die Themen von Kevelaer.

Doch die Fragen aus dem neuen Niederrheinquiz von RB-Media waren eigentlich nur als Eisbrecher gedacht, um die Atmosphäre bei der Fragerunde zur Kommunalwahl aufzulockern. Wobei das kaum nötig war. Denn die Kandidaten kennen sich, man ist per Du und locker im Umgang, auch wenn jeder ganz genau im Auge hat, wie der Kontrahent sich im Wahlkampf schlägt. „Ihr habt doch noch was vor“, meinte Pichler mit Blick auf den Wahlkampfendspurt und versuchte Maaßen aus der Reserve zu lockern. Der hielt sich bedeckt. Verriet aber, dass er nach der Wahl erst einmal ein Bier trinken wird. Ganz genau wie der Amtsinhaber. Beide sind sich einig: „Es gibt ein Bier, egal wie es ausgeht. Und wir trinken es zusammen.“

Gar nicht einig sind die beiden wenig überraschend bei der Frage, ob Kevelaer einen neuen Bürgermeister braucht. Hier durften sie per „Daumen hoch, Daumen runter“-Zeichen signalisieren, ob sie zustimmen. Bei dieser Frage war das einfach, bei anderen sei das mit einer einfachen Handbewegung nicht zu lösen, sagten sie. Es ging um die Frage, ob Kevelaer auch ohne Wallfahrt überlebensfähig sei. In letzter Konsequenz sicherlich schon, aber Kevelaer und die Wallfahrt seien kaum zu trennen. Das zeige sich auch in der Corona-Zeit. „Wenn die Pilger ausbleiben, kommen auch weniger Menschen in die Stadt. So ein Jahr wie 2020 wird sich Kevelaer kaum mehr leisten können“, meint Pichler. Wenn es keinen Impfstoff gebe, müsste man mit großem Leerstand rechnen. „Das überlebt man vielleicht ein Jahr, weil Kevelaer viele inhabergeführte Geschäfte hat, aber auf Dauer ist so etwas nicht möglich“, meint Maaßen. Die Wallfahrt bringe Gäste. Zudem sei die Wallfahrt das Alleinstellungsmerkmal. „In Bayern kennt man Kevelaer, aber nicht Geldern, wegen der Wallfahrt“, sagt Pichler.