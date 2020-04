Bürgermeister zur Corona-Krise : Ulrich Francken dankt den Weezern per Video

Per Video und Pressemitteilung dankt Bürgermeister Ulrich Francken den Weezern für die Einhaltung von Ausgangsbeschränkungen. Gleichwohl betont er, dass die Gemeinde mit Konsequenz und Fingerspitzengefühl zugleich darauf drängt, die Auflagen einzuhalten, bei Unbelehrbaren notfalls auch mit Bußgeldern oder einer Strafanzeige.

Durch das umsichtige Verhalten der Menschen, auch in Weeze, konnte auf eine Ausgangssperre, die die Freiheit der Bürger noch mehr eingeschränkt hätte, verzichtet werden. Der Bürgermeister bedankt sich besonders bei „den Helden in der Krise“; Den Pflegekräften, den Ordnungskräften, den Mitarbeitern des Einzelhandels und allen Menschen in der Ver- und Entsorgung und allen, die den „Laden am Laufen halten“. Nicht zuletzt den Mitarbeitern der Gemeinde. Gleichfalls dankt er allen Freiwilligen für die kleinen und großen Gesten der Hilfsbereitschaft. Francken: „Danken möchte ich auch den Religionsgemeinschaften und den Kirchengemeinden, die die Kirchenräume für Einzelpersonen zum Besuch und zur Besinnung öffnen, für Gebete und jede Kerze, die für die Gemeinschaft brennt.“