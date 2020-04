Coronaentwicklung in Kevelaer : Stabile Zahlen bei den Infektionen

KEVELAER Die Maßnahmen zeigen Wirkung, meint Kevelaers Bürgermeister Dominik Pichler.

Vorsichtig optimistisch ist Bürgermeister Dominik Pichler angesichts der Entwicklung rund um Corona in Kevelaer. „Wir haben bei uns aktuell stabile, leicht sinkende Fallzahlen bei den Infektionen“, sagte er am Montag. Vor einer Woche waren noch 95 Personen in Quarantäne gewesen, aktuell seien das nur noch 50. Es gebe noch 15 Kevelaerer, die akut an Covid-19 erkrankt seien. Die Kreisstatistik weist hier 23 Personen aus, allerdings werden die Genesenen dabei nicht berücksichtigt. Pichler interpretiert die Zahlen als kleinen Erfolg der Maßnahmen. „Die Kevelaerer haben verstanden“, sagt er.