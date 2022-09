Ehrenamt in den Ortschaften : Heinz Peters‘ Abschied vom Bürgerbusverein in Wetten

Wetten Er ist Gründungsmitglied und war Bürgerbusfahrer aus Leidenschaft. Nur durch Menschen wie ihn funktioniert das Netzwerk der Bürgerbusvereine.

So mancher Schüler und so manche Schülerin wird sich rückblickend gerne erinnern, wie zuverlässig und persönlich der Schultransfer abgelaufen ist. „Heinz Peters hat seinen Posten mit Leib und Seele ausgefüllt,“ blickt Hans-Josef Thönnissen von den Stadtwerken Kevelaer auf die gut zwei Dekaden zurück, in denen man Hand in Hand mit Peters für die Mobilität der Menschen in den Ortschaften aktiv war. Es sei ihm über Jahrzehnte geglückt, die Busverbindung zwischen Wetten und Kevelaer zu erhalten. „Heinz Peters hinterlässt große Fußstapfen“, ist sich Thönnissen sicher. Auch die Vorstandsmitglieder des Bürgerbusvereins danken ihm für sein unermüdliches Engagement: „Es war des Öfteren eine Herausforderung, ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer zu finden und bei der Stange zu halten. Auf seine einzigartige und persönliche Art ist es Heinz Peters nicht nur gelungen, den Verein mit ins Leben zu rufen, sondern – was viel schwieriger ist - am Leben zu erhalten.“