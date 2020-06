Wieder mehr Mobilität nach Corona-Pause : Bald fahren wieder Bürgerbusse

Kevelaer Die Linien Kevelaer-Wetten und Kevelaer-Twisteden nehmen den Betrieb eingeschränkt wieder auf. Auf Wunsch diverser Fahrgäste wurde die Linienführung geändert. Auch die neuen Einkaufsmärkte in Kevelaer Süd und an der Egmontstraße werden angefahren bei der Linie Kevelaer-Twisteden.

Eine Bitte an die Fahrgäste: Bringen Sie das Fahrgeld passend abgezählt mit, wenn es möglich ist. Es wird darauf hingewiesen, dass die Fahrgäste für den Ein- und Ausstieg selbst verantwortlich sind. Die sonst gerne in Anspruch genommene persönliche Hilfestellung kann derzeit leider nicht angeboten werden.

Eine erfreuliche Nachricht für die Fahrgäste der Linie Kevelaer-Twisteden gibt es darüber hinaus. Auf Wunsch diverser Fahrgäste wurde die Linienführung geändert. Der Bus fährt künftig die neuen Einkaufsmärkte in Kevelaer Süd und an der Egmontstraße an. Der Bereich Kevelaer-Nord wird nur in eine Richtung angesteuert.