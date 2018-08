Bürgerbus: Bürgerbus fährt jetzt auch von Weeze nach Uedem

WEEZE/UEDEM Bislang musste man für diese Strecke einen Umweg über Goch nehmen. Jetzt gibt es eine Direktverbindung.

Es war kaum zu verstehen: Zwischen den beiden unmittelbaren Nachbargemeinden Weeze und Uedem gab es bislang keine Direkt-Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer von Weeze nach Uedem wollte, musste mit dem Zug erst nach Goch fahren und dann dort in den Bus nach Uedem umsteigen. Doch mit der umständlichen Reiseroute ist Schluss. Mit dem Fahrplanwechsel ist die Route des Bürgerbusses aus Uedem bis nach Weeze verlängert worden. Jetzt hält das Fahrzeug auch am Tierpark und am Bahnhof. Es gibt eine direkte Verbindung der beiden Gemeinden.

Und die war offenbar längst überfällig. „Bereits die erste Fahrt war mit acht Fahrgästen völlig ausgebucht, der Fahrer hat uns ganz überrascht angerufen. Mit dieser Resonanz hatte niemand gerechnet“, sagt Paul-Günter Bremen, stellvertretender Vorsitzender des Bürgerbusvereins. Viermal am Tag fährt der Bus von Uedem nach Weeze und zurück. Um 8.45 Uhr, 11.40 Uhr, 14.45 Uhr und 17.30 Uhr hält der Bus von montags bis freitags am Bahnhof in Weeze. Der Fahrplan zum Bahnhof ist auf die Zugverbindungen nach Krefeld und Kleve abgestimmt. Eben das ist vor allem für die Uedemer ein Riesenvorteil. Sie haben so einen direkten Anschluss an den Zugverkehr. Und über den Shuttle am Bahnhof können sie sogar zum Flughafen kommen. „Immer wieder wurden wir gefragt: Warum fahrt ihr nicht nach Weeze? Wir sind froh, dass wir das jetzt umsetzen konnten“, sagt Bremen.