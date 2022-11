In den vergangenen beiden Jahren war es die Sorge vor Überlastungen der Krankenhäuser, die für eine Einschränkung beim Silvester-Feuerwerk sorgte. Jetzt befürchtet mancher, dass das Knallen bei den Geflüchteten aus der Ukraine schlimme Erinnerungen an den Krieg daheim wecken könnte. „Diese Menschen sind durch die Kriegserfahrungen extrem belastet. Sie müssen vor der bedrohlichen Situation von traumatischen Eindrücken explodierender Himmelskörper geschützt werden“, sagt Dietmar Schädel. Der Kevelaerer hat daher einen Einwohnerantrag an den Bürgermeister gestellt. Er legt formal Einspruch dagegen ein, dass zum Jahreswechsel Feuerwerk in Kevelaer abgebrannt werden darf.