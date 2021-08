Premiere für Veranstaltungsreihe in Kevelaer : Alles ist bereit für Bühnenhaus-Open-Air

Das Team des Bühnenhauses hat alles für den Start des Open Air vorbereitet. Foto: Stadt/Stadt Kevelaer

Kevelaer Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am Freitag steigt die Premiere der Veranstaltung am Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer. Dann tritt die Band „Red Cups“ auf. Drei Wochenenden lang gibt es Programm.