Behindertensport in Kevelaer : 50 Jahre sanftes Training

Kevelaer Aus der Versehrten-Gruppe wurde im Laufe der Jahre die „BSG Kevelaer“. Geblieben sind der Sportsgeist und das starke Gemeinschaftsgefühl. Mittlerweile gibt es auch eine Herzsport- und Schlaganfallgruppe.

„Bei uns ist der Sport sanfter, wir dürfen nur Hilfsmittel einsetzen, aber keine Geräte“, erklärt Hanni Lutz, was den Reha-Sport bei der BSG ausmacht. Trainiert wird in der Dreifach-Turnhalle und im Hallenbad Kevelaer. „Die Kurse sind rappelvoll.“ Es gibt Wartelisten. Immer gebraucht werden Übungsleiter. „Die Lehrgänge sind nicht ohne“, sagt Hanni Lutz. Wäre sie jünger, würde sie auch noch den Übungsleiterschein machen, sagt die 73-Jährige lachend. Aktuell gibt es vier Übungsleiter in der Reha-Abteilung. Und das ist auch gut so. „Jeder hat so seinen Schwerpunkt, so ist es immer abwechslungsreich“, sagt Hanni Lutz. „Jeder so gut und schnell wie er kann“, lautet das Motto für die Teilnehmer. „Du kannst auch mal einen schlechten Tag haben“, sagt Angelika Ripkens. Einen Erfolgsdruck gibt es nicht. Dafür viel Gemeinschaftssinn. „Das hat mir vom ersten Tag an gut gefallen“, sagt Hanni Lutz. Sie war 60 Jahre, als sie sich der Reha-Sport-Abteilung der BSG anschloss.