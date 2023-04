Abschied von der Stunksitzung Wenn Bruno Schmitz den Baumgart macht

Die Stunksitzungen im Kölner E-Werk sind gerade vorüber, jetzt geht ein Teil der Truppe auf Tour. Mit „Stunk unplugged“ kommt ein ganz besonderes Stunk-Programm am Samstag, 6. Mai, ab 20 Uhr auch ins Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer. Für Bruno Schmitz ein besonderer Auftritt. Denn der Veranstalter steht selbst mit auf der Bühne. Er tritt jetzt auch kürzer. Denn aus den Stunksitzungen will er sich nach fast 40 Jahren zurückziehen.