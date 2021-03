Woche des Wassers in Kevelaer : Brunnenklänge abgesagt, Brunnenleuchten findet statt

Das Beleuchten der Brunnen am Freitagabend, 26. März, soll aber stattfinden. Foto: Latzel/Latzel, Sebastian

Kevelaer Eine Wiche des Wassers läuft derzeit in Kevelaer. Eigentlich sollten dazu am Mittwoch „Brunnenklänge“ in der Basilika zu hören sein. Das Event muss verschoben werden.

Am heutigen Mittwoch, 24. März, sollte das erste von zwei Highlights „Kevelaerer Brunnen-Klänge“ in der „Wasserwoche“ stattfinden. Wegen der hohen Inzidenz wurde die Veranstaltung abgesagt. An diesem Abend wollten die Stadt und die Wallfahrtsgemeinde St. Marien zu einer spirituellen, musikalischen Lesung eingeladen.

Die Verantwortlichen sind sich einig: „Wir werden die Lesung zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachholen. Wann das sein wird, bestimmt die Corona-Lage. Wir stehen in den Startlöchern“, sagt Verena Rohde, Leiterin der Abteilung Tourismus & Kultur.

Das „Brunnenleuchten“ am Freitag, 26. März, ab 20.Uhr, findet dagegen wie geplant statt. Die Illuminationen laden zu einem Spaziergang ein. QR-Codes, die in der Nähe der Brunnen angebracht sind, führen zu weiterführenden Informationen über die Entstehung und Geschichte der einzelnen Brunnen. Diese können die Spaziergänger per Smartphone abrufen. Ein weiterer QR-Code führt zur bereits veröffentlichten digitalen Brunnentour über die kostenlose App „Actionbound“. Hierfür muss lediglich die App heruntergeladen und der QR-Code auf Facebook, Instagram oder der Internetseite gescannt werden.

(RP)