Bau der Ortsumgehung OW1 in Kevelaer : Sperrung für den Brückenschlag

Die Arbeiten für die Brücke über die B9 sind schon länger im Gange. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Bei der Ortsumgehung OW1 geht es jetzt Richtung Autobahn weiter. In den nächsten Wochen wird die erste Überführung errichtet. Dafür muss am Wochenende die B9 an der Baustelle dicht gemacht werden.