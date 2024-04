Veranstaltung am Wochenende Brocante Markt lädt zum Bummeln ein

Zwischen 11 und 18 Uhr lädt der Markt auch in diesem Jahr zum Stöbern an den verschiedenen Ständen ein. Von 13 bis 18 Uhr können die Besucher im Rahmen des Sonntags-Shoppings außerdem in der Innenstadt bummeln. Ob Möbel, Wohnaccessoires oder Bekleidung – Brocante, das sind wunderschöne alte Unikate, umgeben vom Zauber vergangener Zeiten, voller Geschichten und Poesie, voller Lebensspuren. Qualität, Originalität und eine liebevolle Präsentation stehen im Vordergrund. „Es freut uns, dass der Brocante Markt mit seinem ausgefallenen Angebot in den letzten Jahren schon so viel Anklang gefunden hat und hoffen natürlich, dass wir dieses Jahr noch mehr Besucher nach Kevelaer ziehen können,“ sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing. Die Besucher des Brocante Markts in Kevelaer dürfen sich auf wertigen Trödel, Antiquitäten sowie Raritäten freuen.