Brexit im Gelderland : Kreis zahlt doch weiter an Briten

Kreis zahlt doch weiter an Briten

Das Brexit-Chaos wirkt bis in den Kreis Kleve. Foto: dpa/Alastair Grant

KEVELAER/KREIS KLEVE Für viel Wirbel hat das Streichen der Hartz-IV-Leistungen für Briten durch den Kreis Kleve gesorgt. Wie berichtet, waren die Bescheide bis zum 29. März befristet, weil dies das Datum des ursprünglichen Austrittstermins für die Briten aus der EU war.

Elke Sanders weist darauf hin, dass Leistungsbescheide immer befristet seien. Ausnahme sei, wenn es vorher ein Ereignis gebe, das Auswirkungen auf die Zahlungen haben könne. Das sei in diesem Fall eben der Brexit-Termin gewesen. Im Bescheid habe auch gestanden, dass sich die Betroffenen rechtzeitig melden müssen.

Beim Ministerium bestätigt ein Sprecher, dass es eine entsprechende Empfehlung gegeben habe. „Zum damaligen Zeitpunkt wurde davon ausgegangen, dass der Austritt Großbritanniens zum 29. März 2019 erfolgen wird.“ Am 14. Februar habe das MAGS in einer weiteren Besprechung mit den kommunalen Jobcentern mitgeteilt, dass keine Informationen über die Regelungen des Brexit vorliegen.

Diese Info habe den Kreis Kleve nicht erreicht, so Elke Sanders.

Der Nachbarkreis Viersen äußerte sich am Mittwoch zu der Brexit-Frage. „Egal, wie das Gerangel um den Brexit weitergeht, aber einfach die Leistungen einzustellen, hätten wir nicht gemacht. Selbst, wenn die Briten nicht mehr in der EU sind, haben sie als Nicht-EU-Ausländer Anspruch auf Sozialleistungen, gegebenenfalls in modifizierter Form und abweichender Höhe, aber Leistungsansprüche haben sie grundsätzlich.“