Autowracks stehen in Weeze in Flammen : Feuer auf dem Trainingsgelände am Airport

Autowracks stehen in Weeze in Flammen

Weeze Unbekannte haben auf dem Trainingsgelände drei Autowracks angezündet. Eine Polizeistreife hatte das Feuer auf dem Gelände zufällig entdeckt.

Gleich mehrere Brände haben die Feuerwehr in der Nacht auf Sonntag am Flughafen beschäftigt. Wie eine Polizeisprecherin berichtet, war einer Polizeistreife aufgefallen, dass auf dem Trainingsgelände am Flughafen-Ring Feuer zu sehen war. Als sich die Beamten vor Ort ein Bild von der Sache machten, sahen sie, dass drei Autos in Flammen standen. Die Polizei alarmierte die Feuerwehr gegen Mitternacht.