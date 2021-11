Polizei ermittelt die Hintergründe der Brandstiftung : Unbekannte legen Feuer in Pizzeria in Winnekendonk

Unbekannte legen Feuer in Pizzeria in Winnekendonk

Die Polizei ermittelt nachdem Unbekannte Feuer in der Pizzeria an der Sonsbecker Straße gelegt haben. Foto: Polizei

Winnekendonk Die Brandstifter zündeten Kartons an. Jetzt ermittelt die Polizei. Die Hintergründe liegen noch völlig im Dunklen. Was man bisher weiß.

Die Ehefrau des Inhabers kann es immer noch nicht fassen. „Wir sind geschockt, alles ist richtig verbrannt, der ganze Raum ist schwarz“, erzählt sie. Das, was das Ehepaar nicht fassen kann, hat sich am Tag zuvor ereignet. Da war der Besitzer am Mittwochmorgen zum Restaurant an der Sonsbecker Straße gekommen und hatte sich schon gewundert, dass die Scheibe der Eingangstür zerborsten war. Im Innern fand er dann ein Trümmerfeld vor. Offenbar hat es in den Räumen gebrannt. „Die Wände waren noch richtig heiß“, berichtet die Ehefrau.