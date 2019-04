Kirche in Kevelaer : Feuer von Paris weckt böse Erinnerungen

Die Kirche St. Antonius Kevelaer stand im Januar 1982 in Flammen, daneben der damalige Artikel der RP. Foto: Pfarrarchiv St. Antonius

KEVELAER Der Brand von Notre-Dame bewegt Kevelaer besonders. Denn hier stand 1982 St. Antonius in Flammen, 2014 brannte es in der Beichtkapelle.

Als Gregor Kauling am späten Montagabend zum ersten Mal die Bilder im Fernsehen sah, war er zutiefst bewegt. „Ich war absolut geschockt, es war einfach unglaublich, was ein Feuer in Windeseile anrichten kann“, berichtet der Wallfahrtsrektor. Ein bedeutendes Erinnerungserbe sei in Sekunden in Not geraten. Seine ersten Gedanken wären zu den Menschen gegangen. Glücklicherweise sei niemand zu Schaden gekommen. Er habe an die Feuerwehrleute gedacht, die unter dem Einsatz ihres Lebens versucht hätten, den verheerenden Brand zu löschen.

Solche Bilder zu sehen, das tue weh. Denn eine Kirche sei ja nicht ein einfaches Gebäude, hier sei der Herr gegenwärtig im Sakrament der Eucharistie. Daher soll es zu Ostern in St. Marien auch eine Fürbitte nach dem schlimmen Brand geben, sie gelte allen, die davon betroffen sind.

Ein Blick von oben in die ausgebrannte Antoniuskirche lässt das Ausmaß des Schadens erahnen. Foto: Pfarrarchiv St. Antonius

Info Ausstellung erinnerte an das Ereignis Erinnerung Der Brand der St.-Antonius-Kirche war auch Thema einer Ausstellung im Jahr 2012. Dort waren Fotos und ein Film vom Brand zu sehen. Dramatisch Die Lage damals war hochdramatisch. Es war bitterkalt an diesem Tag. Das führte dazu, dass das Wasser in den Schläuchen der Feuerwehr gefror. Die Wehrmänner mussten teilweise tatenlos mit ansehen, wie die St.-Antonius-Kirche niederbrannte.

Wie schwer ein Feuer eine Gemeinde treffen kann, hat Kauling in seiner Zeit als Geistlicher in Warendorf erlebt. Dort brannte es in der Wallfahrtskirche. Eine Kerze hatte den Brand ausgelöst. Kerzen waren es auch, die in Kevelaer im Jahr 2014 ein Feuer in der Beichtkapelle verursachten. Passiert war das Unglück bei der Tamilenwallfahrt, Kerzen an der Madonna hatten das Feuer ausgelöst. Die Beichtkapelle musste aufwändig renoviert werden.

2014 brannte es auch in der Beichtkapelle. Foto: ja/Stoffel

Der Brand von Notre-Dame bewegt viele in Kevelaer auch besonders, weil sie dabei unwillkürlich an den Brand von St. Antonius denken müssen. Die älteste Kirche der Stadt brannte im Januar 1982 bis auf die Grundmauern nieder. „Unsere Kirche brennt“, hieß es in den verzweifelten Anrufen von Anwohnern, die den damaligen Pfarrer Gerd Coenen informierten. Die Schilderung in der RP von 1982 klingt dramatisch: „Tausende Menschen sahen mit Entsetzen, wie der rotglühende Dachstuhl ins Kircheninnere stürzte. Die wertvollen, hohen Glasfenster zerbarsten unter der enormen Hitze, die Bleiverglasung schmolz.“

Das verheerende Feuer hatten Kinder verursacht, die an der Krippe gezündelt hatten. Die Flammen hatten auf die Weihnachtsbäume und dann auf das gesamte Gebäude übergegriffen. Das Gotteshaus brannte bis auf die Grundmauern ab, wertvolle Kunstschätze waren für immer verloren.