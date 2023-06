Großbrand in der Nähe von Weeze Feuer zerstört Teile der Maasduinen

In einiger Entfernung von Nieuw-Bergen wurde eine so genannte Haltelinie angelegt. Dabei handelt es sich um einen Bereich, in dem das Feuer aufgehalten und verhindert werden soll, dass es sich weiter unkontrolliert ausbreitet. Das gelang. Auch der Wind ließ weitgehend glücklicherweise im Laufe des Abends nach, so dass das Feuer an Kraft verlor.