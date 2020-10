Feuer an der Roggenstraße : Gebäude in Weeze brennt komplett aus

WEEZE Ein Hinterhaus ist mitten in Weeze ausgebrannt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Mitten in der Nacht zu Freitag mussten die Feuerwehrleute aus Weeze und Wemb zu einem Einsatz in Weeze ausrücken. Gegen zwei Uhr nachts hatten Anwohner die Rettungskräfte alarmiert, weil das Hinterhaus eines Gebäudes an der Roggenstraße in Flammen stand.

Das Feuer war von der Feuerwache in Weeze fast schon zu sehen, weil sie in der Nähe liegt. Da das brennende Gebäude in dichter Bebauung stand, war schnelles Eingreifen nötig, um ein Ausbreiten des Feuers auf weitere Gebäude zu verhindern. Zudem hieß es am Anfang, dass sich auch noch eine Person in dem Haus befindet. Das war allerdings glücklicherweise nicht der Fall.