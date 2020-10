500-Kilo-Bombe im Raum Kevelaer gefunden : Bombe in Berendonk wird entschärft

Bombe in Berendonk wird entschärft

Der Kampfmittelräumdienst ist in Berendonk im Einsatz (Symbolfoto). Foto: Latzel/Latzel, Sebastian

BERENDONK/WETTEN Ab 16 Uhr müssen rund 100 Personen im Raum Berendonk ihre Häuser verlassen. Auf einem Feld dort ist eine Bombe gefunden worden.

Eine 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstag im Bereich Berendonk gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst hat entschieden, dass der Sprengkörper auch am Dienstag an Ort und Stelle entschärft werden soll. Geplant ist, dass die Entschärfung um 17 Uhr erfolgt.