Polizei sucht Zeugen : Unbekannte beschmieren Blitzer in Kervenheim

Unbekannte beschmieren Blitzer in Kervenheim

Das Schild und der Blitzer an der Autobahnauffahrt in Kervenheim sind von Unbekannten beschmiert worden. Foto: Polizei

Kervenheim/Uedem War da ein Autofahrer sauer, weil die Blitzanlage ein Foto von ihm geschossen hat? Auf jeden Fall hat ein Unbekannter die Kamera ebenso mit Farbe beschmiert wie ein Verkehrsschild davor.

Ob vom Täter selbst vielleicht ein Bild in der Kamera ist, ist noch offen. Auf jeden Fall wird sich die Polizei die Fotos aus dem Blitzgerät an der Schloss-Wissener-Straße noch einmal ganz genau ansehen. Denn seit Freitag ist bekannt, dass die Anlage in der Nähe der Autobahnauffahrt mutwillig beschädigt worden ist. Zeugen verständigten die Polizei, weil sie gesehen hatten, dass jemand das Tempo-50-Schild mit dem Hinweis „Achtung Radarkontrolle“ ebenso beschmiert hat, wie das Glas auf der Kamera einige Meter weiter.