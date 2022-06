Summer Jeck in Twisteden : Beste Stimmung beim Auftritt der „Bläck Fööss“

Summer Jeck in Twisteden

Twisteden Zahlreiche Besucher kamen zum „Twester Summer Jeck“ und feierten unter freiem Himmel eine große Party. Die Premiere war ein echter Erfolg.

Karneval im Sommer kann funktionieren, das stellten die Twistedener jetzt eindrucksvoll unter Beweis. Die Karnevalsfreunde Twisteden (KFT) hatten die „Bläck Fööss“ zu ihrem ersten „Twester Summer Jeck“ geholt. Unter freiem Himmel stieg die große Party auf dem Sonnenhügel Hohenberg. Und der äußere Rahmen war bestens. Die Besucher konnten sich über wunderbares Wetter freuen und kamen auf dem Gelände schnell in Stimmung. „Alle waren durchweg begeistert“, freute sich Rolf Roosen. Der Präsident der KFT hatte kurzfristig die Moderation des Events an seinen Bruder Rainer abgegeben, weil er heiser war. Passend zum karnevalistischen Motto gab es die Eröffnung um 18.11 Uhr. Um 18.30 Uhr kamen die „Boore“ auf die Bühne und sorgten bereits am frühen Abend für richtig gute Stimmung, bevor die Tanzgarden der KFT auftraten. Die Twester Zwerge und die Twester Sterne sorgten für Karnevalsgefühle im Vorsommer.