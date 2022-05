Wallfahrtseröffnung in Kevelaer : Eine Brücke zwischen Himmel und Erde

Fast 700 Gläubige waren zur feierlichen Eröffnung der Kevelaer Wallfahrt in die St. Marien Basilika gekommen. Foto: Norbert Prümen

Kevelaer Monsignore Joseph Maria Bonnemain, der Bischof aus dem schweizerischen Chur, eröffnete die Wallfahrt in Kevelaer. Zum ersten Mal seit drei Jahren gab es keine Beschränkung bei der Besucherzahl in der Basilika.

Was man lange vermisst hat, kann umso bewegender sein. So war es bei der feierlichen Eröffnung der Kevelaer Wallfahrt am 1. Mai. Im dritten Jahr seit Ausbruch der Corona-Pandemie gab es in der Basilika St. Marien keine Beschränkung mehr bei der Besucherzahl. Und so waren zum Hochamt nur wenige der insgesamt 700 Sitzplätze frei geblieben.

Die meisten Gläubigen trugen auf Empfehlung der Wallfahrtsleitung Atemschutzmasken. Monsignore Joseph Maria Bonnemain, der Bischof von Chur, eröffnete, wie es der Ritus vorschreibt, mit drei Schlägen eines kleinen goldenen Hammers gegen das Eingangstor der Basilika die diesjährige Wallfahrt. Die Formel „Öffnet die Türe unserem Erlöser Jesus Christus“ sprach er nicht nur auf Deutsch, Englisch und Niederländisch, sondern auch auf Französisch, Spanisch und Italienisch.

Ritual: Bischof Joseph Maria Bonnemain schlug dreimal mit einem goldenen Hammer gegen das Eingangstor der Basilika. Foto: Norbert Prümen

INfo Seit einem Jahr Bischof von Chur Zur Person Joseph Maria Bonnemain ist 73 Jahre alt und seit einem Jahr römisch-katholischer Bischof von Chur in der Schweiz. Geboren wurde er als Sohn eines Schweizers und einer Spanierin in Barcelona. Er hat ein abgeschlossenes Medizinstudium, studierte anschließend noch Theologie und Philosophie in Rom. Er spricht Katalanisch, Spanisch, Französisch, Deutsch und Italienisch. Bonnemain macht gerne Kraftsport.

Die nordwestdeutschen Wallfahrtsorte stellen das diesjährige Pilgerjahr unter das Motto „Himmel + Erde berühren“. „Die Überschrift kann nicht besser sein“, sagte Wallfahrtsrektor Gregor Kauling. Die Bewahrung der Schöpfung unter ökologischem Aspekt sei ein Grundgedanke gewesen. Nun aber sei, wie er in seiner Ansprache in der Basilika sagte, das „Antlitz der Menschen entstellt durch den Krieg in der Ukraine“, und die Deutung gehe weiter hin zu „Frieden und Gerechtigkeit“.

Wichtig im Wortlaut des Mottos sei „das kleine Plus“ zwischen Himmel und Erde, das an das Kreuz Jesu erinnern solle. Kauling sagte: „Der vom Himmel zu uns kam und zum Himmel zurückkehrte“ habe uns den Auftrag gegeben, diese Brücke zu beschreiten: den Blick auf die Würde des Menschen zu richten, dabei fest auf der Erde zu stehen und zum Himmel, also zu Gott zu schauen.

Bischof Bonnemain nahm in seiner Predigt Bezug zu der Stelle des Johannesevangeliums, als Maria vor dem gekreuzigten und sterbenden Jesus steht. Maria beschrieb er als starke Frau, die nicht nur eine Geburt unter Extrembedingungen bewältigen musste, sondern ihren Sohn auch immer wieder loslassen musste, als er für andere Menschen da sein wollte, schließlich musste sie ihn sterben sehen. „Wie hat Gott diese Frau bearbeitet, damit sie diese Kraft hat?“, fragte der Bischof. Er zog den Vergleich zur Atomenergie, deren Strahlung durch dicke Beton- und Stahlwände abgeschirmt werden müsse. Die Kraft der Liebe sei die Kraft loszulassen. Aber auch, die Liebe weiterzugeben an alle Menschen, gute und nicht gute, denn Jesus habe beiden Schächern, die neben ihm am Kreuz hingen, den Zugang zu Gott ermöglicht. Maria sei für alle Menschen ein Vorbild an Herzensgröße, Milde und Feingefühl.

Das Festhochamt zur Wallfahrtseröffnung war auch ein musikalisches Erlebnis, besonders für jene, die wegen der Pandemie lange nicht mehr in der Kirche waren. Der Kammerchor und die Choralschola der Basilikamusik unter der Leitung von Romano Giefer brachten die „Missa tertia“ des ungarischen Komponisten Lajos Bárdos zu Gehör. Zusätzlich sangen sie die Motette „Verleih uns Frieden“ von Heinrich Schütz und das „Gegrüßet, Maria“ von Johannes Brahms. Die musikalische Gestaltung bestätigte, was Gregor Kauling später sagte: „Auch die Musik gehört zu dem ,Plus‘ zwischen Himmel und Erde.“