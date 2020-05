Bischof Georg Bätzing in Kevelaer : Wallfahrt unter strengen Auflagen eröffnet

Die Wallfahrtzeit hat begonnen: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, öffnete die Pilgerpforte in diesem besonderen Jahr von innen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, nannte das Coronavirus am Freitag in der Basilika eine „Plage der Menschheit“. Das Gnadenbild von Kevelaer gewinne in diesem Zeiten neu an Bedeutung.

Nach drei Hammerschlägen gleitet die Pforte der Basilika auf – die Pilgersession ist eröffnet. Direkt beim Betreten der Basilika zuvor wurde jedoch deutlich, dass die Kevelaerer Wallfahrtszeit 2020 nicht nur unter dem Motto „Ich bin da, wo du bist“, sondern auch unter dem Zeichen der aktuellen Pandemie stehen wird. „Die Wallfahrtseröffnung in Kevelaer ist immer ein besonderer Tag. Jetzt ist in doppelter Weise, da wir das erste Mal seit Wochen von Angesicht zu Angesicht Gottesdienst feiern können“, meinte Georg Bätzing am Freitag gleich zu Beginn des Pontifikalamtes. Er fügte hinzu: „Mein Herz bebt in dieser Stunde etwas. Nicht nur, weil es mit Kevelaer in besonderer Weise als der Wallfahrtsort meiner Heimat verbunden ist, sondern auch, weil wir mit Vorsicht handeln müssen“.

Der Bischof von Limburg und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz öffnete dieses Jahr die Pforte der Basilika. Das Ereignis wurde von 150 Besuchern in der Basilika, von Schaulustigen auf dem Kapellenplatz und durch die Übertragung im Fernsehen, im Radio und im Internet verfolgt. Natürlich war der Gottesdienst nur unter strengen Auflagen möglich, die für die Organisation eine große Herausforderung darstellten. Bastian Rütten, Theologischer Referent der Wallfahrt und Pastoralreferent, berichtete: „Wir mussten komplett umdenken, da Gottesdienst und Gemeindeleben ja auf Gemeinschaft ausgelegt sind. Wir haben bei der Plätzeverteilung in der Kirche mit einem größeren Mindestabstand als mit 1,50 Meter gerechnet und nach einem Dreiecksprinzip Sitzplatzkärtchen verteilt“. Für die Kontrolle an den Eingängen sorgten Mitglieder der St.-Petrus-Schützengilde und der Bruderschaft Consolatricis Afflictorum, die an den Türen Eintrittskarten austeilten, mit denen man die Kirche betreten durfte sowie Menschen abwiesen, die keine mehr bekommen hatten. Zudem wartete an den Eingängen Desinfektionsmittel statt Weihwasser auf die Besucher, für die Kollekte gab es Spendenboxen, die Ausgabe der Kommunion wurde durch Aufkleber auf dem Boden möglich und die Pforte wurde von innen nach außen anstatt von außen geöffnet.

Bischof Bätzing sagte zur Corona-Krise: Das Virus habe sich wie eine Dornenkrone über das Leben gelegt. Foto: Norbert Prümen (nop)

Die Maskenpflicht galt nicht bei dem pünktlich zum 1. Mai möglich gewordenen Gottesdienst. Zwar trugen alle Ordner eine, unter den Gläubigen waren sie aber nur vereinzelt zu sehen. Der Mindestabstand und die für den Gottesdienst geltenden Regeln wurden größtenteils von allen Beteiligten beachtet, es gab jedoch Momente, beispielsweise beim Einweisen der Plätze, in denen das Befolgen nicht immer der Fall war. Auch Bätzing gab zu: „Ein paar kleine Fehler waren noch drin. Wie als ich die Gemeinde dazu auffordern wollte zu singen obwohl der gemeinsame Gesang ja unterlassen werden soll“. Die Problematik des Händeschüttelns zum Friedensgruß wurde vom einem Großteil der Gemeinde gelöst, indem alle ihre ‚Banknachbarn‘ anlächelten, sich gegenseitig zunickten oder mit den Ellenbogen gegeneinanderstießen.