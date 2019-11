Vorwürfe in Kevelaer : Missbrauch: Bischof gesteht Fehler ein

Dunkle Wolken über der Basilika nach den jüngst bekannt gewordenen Missbrauchsfällen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Mit einem offenen Brief hat sich der Bischof an die Katholiken im Bistum Münster gewandt. Es geht um Missbrauchsfälle in der Kirche, darunter um den Fall des Priesters, der Frauen in Kevelaer sexuell missbraucht haben soll.

Von Sebastian Latzel

Von Sebastian Latzel

Nach den jüngst bekannt gewordenen Missbrauchsfällen im Bistum Münster hat sich nun auch Bischof Felix Genn zu Wort gemeldet. In einem offenen Brief bittet er „alle um Entschuldigung, die sich jetzt hintergangen fühlen“ und gesteht Fehler ein. „Ich weiß um den gewaltigen Schmerz, den viele Frauen und Männer oft seit Jahrzehnten Tag für Tag spüren und der sie zermürbt“, schreibt Genn. „Gerade das Wissen um diese Frauen und Männer bewegt mich, Ihnen als Bischof und Verantwortungsträger Auskunft zu geben.“

Info Beschuldigter Priester als Kaplan in Kevelaer Daten Der beschuldigte Priester war von 1981 bis 1988 als Kaplan in Kevelaer. Von Hier wechselte er nach Lippstadt. Später wurde er unter anderem Dechant im Dekanat Beckum. Zuletzt wirkte er in Wadersloh.



Ansprechpartner Wer Fälle sexuellen Missbrauchs melden möchte, kann sich ans Bistum unter 0151 63404738 wenden.

Genn bezieht sich in seinem offenen Brief auch konkret auf den Fall in Kevelaer. Wie berichtet, soll dort ein Priester in den 80er Jahren eine Frau über einen längeren Zeitraum im Rahmen der Beichte missbraucht haben. Die Frau hatte sich bereits 2010 ans Bistum gewandt. „Wir haben den Sachverhalt nach Rom an die Glaubenskongregation gemeldet“, schreibt Genn. „Nach Abschluss der dortigen Prüfungen wurde der Geistliche emeritiert. In einem Dekret wurden ihm seelsorgliche und priesterliche Tätigkeiten nur in einem vom Bistum zugewiesenen Bereich gestattet.“

Felix Genn, Bischof von Münster, während eines Gottesdienstes. Foto: cbr

Weil der Priester weiter öffentlich predigte, wandte sich die Frau vor drei Jahren erneut ans Bistum. „Ich habe ihn dann schriftlich darauf hingewiesen, dass eine Zelebration nur eine Ausnahme sein dürfe und ihm nur erlaubt sei, wenn nicht mit einer großen Öffentlichkeit zu rechnen sei“, erklärte Genn. Dies sieht er heute als Fehler an. „Zum einen hätte ich das Verbot sehr viel deutlicher formulieren müssen. Was heißt ,Gottesdienste ohne große Öffentlichkeit’? Das ist unpräzise und muss künftig unbedingt unmissverständlich und klar formuliert werden.“ Er sehe auch ein, „dass ich dem ernstzunehmenden Hinweis, dass der Priester sich nicht an das ausgesprochene Verbot hält, noch konsequenter hätte nachgehen müssen.“

Nach dem Bekanntwerden des Falles hat sich inzwischen eine zweite Frau beim Bistum Münster gemeldet. Auch sie gibt an, von dem damaligen Kaplan in Kevelaer in den 80er Jahren missbraucht worden zu sein. „Weitere mögliche Opfer haben sich bislang nicht gemeldet“, so Bistumssprecher Stephan Kronenberg auf Anfrage unserer Redaktion. Die beiden Frauen haben bislang keinen Antrag auf „Anerkennung des Leids“ gestellt. Das wäre der Weg, um Entschädigungszahlungen zu bekommen.

Der betroffene Priester hatte den ersten Missbrauchsfall eingeräumt, zum zweiten Fall ist er bislang nicht befragt worden, so der Peter Frings, Interventionsbeauftragter des Bistums.

Der beschuldigte Geistliche ist emeritiert, ihm ist die Wahrnehmung aller priesterlichen Aufgaben derzeit untersagt. Dieses Verbot gilt noch bis zum Ende des Jahres. Danach werde das Verbot auf keinen Fall aufgehoben, so Kronenberg. „Dieser Geistliche wird sicherlich nicht in die Seelsorge zurückkehren“, sagt der Bisctumssprecher. Man wolle jetzt aber auch schauen, welche weiteren Maßnahmen aus Sicht des Bistums getroffen werden könnten.

Bischof Genn hatte in seinem Brief dazu geschrieben: „Zudem werde ich prüfen lassen, in welchem Umfang weitergehende Strafen, wie etwa deutliche Gehaltskürzungen oder andere Auflagen angezeigt sind. Sicher ist: Verurteilte Missbrauchstäter oder auch Priester, bei denen es strafrechtlich oder kirchenrechtlich unstrittig ist, dass sie Kinder oder Jugendliche missbraucht haben, dürfen nicht mehr in der Seelsorge eingesetzt werden. Alle priesterlichen Dienste müssen ihnen untersagt werden. Das ist die Leitschnur, für die ich stehe und die ich umsetzen werde.“

Strafrechtliche Folgen wird der Fall für den Priester wohl nicht haben. Wie berichtet, hat die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe der Frau geprüft. Da der Fall aber inzwischen verjährt ist, ist ein Verfahren strafrechtlich nicht mehr möglich.

Den zweiten Fall hat die Staatsanwaltschaft bislang nicht geprüft. Da der Missbrauch durch den Priester allerdings ebenfalls in seine Kaplanzeit in Kevelaer fallen soll, wäre auch dieser Fall damit verjährt und könnte nicht mehr verfolgt werden.