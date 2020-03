Biogas von Weeze für Kevelaer : Satelliten-Kraftwerk wird ausgebaut

Weeze/Kevelaer Haus Wissen investiert einen siebenstelligen Betrag, um die Leistung des Blockheizkraftwerkes in Kevelaer zu erhöhen. Im Sommer soll die neue Anlage ans Netz gehen. Biogas wird über eine kilometerlange Leitung transportiert.

Ursprünglich war überlegt worden, das Kraftwerk neben der Anlage in Wissen zu errichten und nur eine Wärmeleitung nach Kevelaer zu bauen. Doch das wäre weitaus aufwendiger gewesen, zudem hätte es über die große Strecke einen erheblichen Energieverlust gegeben. So wurde die Anlage als so genanntes Satelliten-Kraftwerk am Freibad in Kevelaer errichtet.

Bislang war es allerdings so, dass die Anlage rund um die Uhr lief und das Kraftwerk 24 Stunden ohne Unterbrechung die gleiche Leistung lieferte, auch wenn gar nicht so viel Energie nötig war. „Daher haben wir uns überlegt: Lasst uns schauen, ob es nicht möglich ist, den Strom auch dann zu produzieren, wenn er gebraucht wird“, erläutert Raphael Freiherr von Loe von Schloss Wissen. Erster Schritt dafür ist, dass die Motorkapazität in Kevelaer am Blockheizkraftwerk ausgebaut wird. Ziel ist nämlich, dass die Anlage künftig nur noch morgens und abends läuft und in der Zeit dann genauso viel Energie erzeugt wie sonst über den ganzen Tag. Damit das funktionieren kann, müssen die Motoren natürlich entsprechend höhere Leistungen liefern. Die Arbeiten dazu laufen. Bislang wirken die Motoren wie große Container, künftig sind sie in einem eigenen Gebäude untergebracht. Der ist zudem mit zusätzlichen Schallschutz ausgestattet. Ziel sei, dass die Anlage trotz höherer Leistung nicht lauter wird. „Da die Motoren ja nachts nicht mehr laufen sollen, ist das gleichzeitig die Chance, dass in der Nacht Ruhe herrscht“, sagt von Loe.