Kevelaer : So war der Ferienspaß 2019 in Kevelaer

So war der Ferienspaß 2019 in Kevelaer

Kevelaer Seit mehr als 30 Jahren bietet das städtische Jugendzentrum Kompass in den Sommerferien den Ferienspaß für Kevelaerer Kinder an.

In den ersten beiden Ferienwochen fanden sich auch in diesem Jahr täglich bis zu 128 Kinder vom 1. bis 5. Schuljahr aus Kevelaer und den zugehörigen Ortschaften in der Mensa am Schulzentrum und in den Räumen von Mittagstreff und Kompass ein, um viele abwechslungsreiche Stunden zu erleben.