Bilanz der Wallfahrtssaison in Kevelaer in Corona-Zeiten : Keine normale Pilgerzeit

Am Gnadenbild weist ein Schild auf die Vorsichtsmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie hin. Foto: Latzel

Kevelaer Durch Corona ist es zu einem herben Einbruch bei den Wallfahrern gekommen. 95 Prozent der großen Pilgerbesuche wurden storniert. Das ist auch ein wirtschaftlicher Schaden für die ganze Stadt

Von Sebastian Latzel

Auch das Ende der Pilgersaison in Kevelaer passte zum Bild des kompletten Jahres. Eigentlich sollte am Sonntag, 8. November, die Wallfahrt der Karnevalisten stattfinden. Traditionell eine große Veranstaltung direkt im Anschluss des Schließens der Pilgerpforte. Doch die Verantwortlichen des VFR Blau-Gold Kevelaer mussten die Karnevalisten-Wallfahrt schweren Herzens absagen. Statt dessen soll es zumindest eine Videobotschaft am Sonntag geben.

Dass auch diese Veranstaltung abgesagt werden musste, zeigt deutlich, welchen Einfluss die Corona-Pandemie auf die Pilgersaison hatte. Rainer Killich bringt es auf den Punkt: „Das hat mit einer normalen Pilgerzeit nichts zu tun“, sagt der Sekretär der Wallfahrt. Nur ein Drittel der Pilger sei gekommen, hatte Wallfahrtsrektor Gregor Kauling zum Abschluss der Saison gesagt. Zahlen aus dem Wallfahrtsbüro zeigen, wie extrem der Einbruch war: 95 Prozent der großen Pilgergruppen haben storniert. Dass dann doch noch einige kamen, lag daran, dass viele in kleinen Gruppen und auf verkürzten Wegen in die Wallfahrtsstadt kamen. Die große Gruppe beispielsweise, die sonst immer von Köln nach Kevelaer pilgert, war diesmal mit weitaus weniger Gläubigen unterwegs. Auch der Weg war bei weitem kürzer. Man fuhr nach Geldern und lief dann nur noch die etwa zehn Kilometer bis nach Kevelaer. Immerhin gab es noch einen kleinen gemeinsamen Abschluss im Forum. Auch die große Pilgergruppe aus Bocholt kam in vielen kleinen Gruppen, immerhin war so dann noch etwas wie Wallfahrt möglich.

Info Fäden laufen im Priesterhaus zusammen Priesterhaus Die Pforte ist bis auf weiteres von 9 bis 13 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Regelung Der Gast- und Tagungsbetrieb des Priesterhauses ist ab sofort und bis auf weiteres geschlossen.

Die Plätze in der Basilika seien oft komplett besetzt gewesen. Das lag allerdings auch daran, dass wegen der Hygienebestimmungen nur 150 Gläubige in das große Gotteshaus dürfen.

Wie viele Pilger weniger gekommen sind, sei schwer zu schätzen, sagt Killich. In „normalen“ Wallfahrtszeiten wird immer die Zahl der verkauften Kerzen am Kapellenplatz als Richtschnur genommen. Zuletzt schätzte man die Pilgerzahl in den vergangenen Jahren auf rund 800.000. Doch die Kerzen seien in diesem Jahr keine Hilfe für die „Pilgerzählung“. „Denn es wurden fast genau so viele Kerzen angezündet. Offenbar ist es in diesen Zeiten auch vielen Kevelaerern ein Anliegen, eine Kerze am Kapellenplatz anzuzünden“, vermutet Killich. In der Zeit des kompletten Lockdowns, als auch keine Gottesdienste stattfanden, hätten viele die Gelegenheit genutzt, ihre Kerze segnen zu lassen.

Der wirtschaftliche Schaden für die Stadt sei groß, so Killich. Viele seien abhängig von der Wallfahrt. „So ein Einbruch ist schon brutal“, sagt er und ergänzt: „Dieses Jahr hat deutlich gezeigt, was Kevelaer an der Wallfahrt hat.“