Big Challenge wieder ein Erfolg 160.000 Euro für den Kampf gegen Krebs

Jeder kennt jemanden, der mit Krebs zu tun hat. Zwar gibt es heute vielversprechende Therapien, doch die Forschung muss weiter vorangetrieben werden. Genau hier setzt die Bewegung Big Challenge an. Der vor zehn Jahren von Landwirten gegründete Verein organisiert einmal im Jahr ein Sport- und Benefizevent. Wer als Läufer, Walker, Rennradoder E-Bike-Fahrer teilnimmt, spricht im Vorfeld Sponsoren an und sammelt Spenden, die zu 100 Prozent an die deutsche Krebshilfe weitergeleitet werden. In diesem Jahr fand das Event erstmals in Grebendorf bei Eschwege (Hessen) statt.