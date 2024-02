Initiative von Landwirten aus Winnekendonk Big Challenge – Erstmals findet die Aktion gegen den Krebs in Hessen statt

Gegründet wurde die Aktion in Winnkendonk, inzwischen geht Big Challenge auf Tour, auch weil die Vorbereitung für die Landwirte immer eine enorme Herausforderung ist. Zuletzt fand die Aktion immer im Wechsel zwischen Winnekendonk und Bruchhausen-Vilsen in Niedersachsen statt. Jetzt steigt auch Hessen mit ein. Der Aktionstag „Sportlich aktiv gegen Krebs“ findet am 15. Juni erstmalig in Grebendorf in der Region Eschwege in Nordhessen statt. Am Modus ändert sich nichts. Wie gewohnt, gibt es auch in Nordhessen für die Radfahrer einen Rundkurs von gut 40 Kilometern und für die Läufer eine Strecke von etwa neun Kilometern. Für die Radler geht es teilweise über den Werratalweg bis nach Thüringen und damit durch landschaftlich besonders reizvolle Gebiete. Die Läufer umrunden inzwischen den Werratalsee.