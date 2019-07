Winnekendonk : Big Challenge bald ohne Biedemann

Winnekendonk Knapp 300 Teilnehmer erzielten bei der Winnekendonker „Big Challenge“ über 190 000 Euro für den Kampf gegen Krebs. Die Begründer Petra und Georg Biedemann ziehen sich von dem Projekt zurück.

(RP) Es war ein erfolgreicher Neustart auf gewohntem Terrain. Im Festzelt des Viktoria-Sportparks Winnekendonk konnte der Begründer der „Big Challenge“-Idee , Georg Biedemann, am Ende der Veranstaltung dem Geschäftsführer der Deutschen Krebshilfe, Franz Kohlhuber, einen symbolischen „Zwischenstand“-Scheck in Höhe von 190.406 Euro überreichen. Damit hat die Initiative in den sechs Jahren ihres Bestehens gut 1,2 Millionen Euro zugunsten des Kampfes gegen den Krebs erreicht.

Dafür hatten sich 230 RadfahrerInnen, 43 LäuferInnen, 15 LäuferInnen und RadfahrerInnen sowie zwei E-Biker ab 5 Uhr morgens auf den Weg gemacht, um die 42 Kilometer lange Radstrecke über Sonsbeck und Xanten und wieder zurück oder die acht Kilometer lange Laufstrecke zu absolvieren. Über 100 FahrerInnen hatten sich bereits um fünf Uhr am Startpunkt am Sportpark bei fein einsetzendem Regen versammelt, um ihre persönliche „Challenge“ an diesem Tag anzugehen. Später ging auch der älteste Teilnehmer, der 83-jährige Ortsvorsteher Hansgerd Kornenberg, mit seinem E-Bike für eine Runde auf die Strecke. Und auch der Klever Landrat Wolfgang Spreen nutzte die Gelegenheit, mit einer Laufrunde seinen Beitrag zu leisten. Im Verlaufe des Tages ließen die Regenschauer dann nach, so dass die Fahrer nach und nach bessere Bedingungen für ihre Touren über Sonsbeck und Xanten wieder zurück fahren konnten.

Info 2020 keine Big Challenge in Winnekendonk 2020 Ob und wo es eine Big Challenge im nächsten Jahr geben wird, das wird aktuell überlegt. In Winnekendonk wird es 2020 keine geben, weil es in den Nachbarorten zeitgleich Veranstaltungen gibt, in denen die Ehrenamtler eingebunden sind.

„Krebs geht alle was an, das hatten wir in der Familie und im Bekanntenkreis auch. Das ist eine gute Sache“, sagte die Kamp-Lintforterin Renate Louven.

An den verschiedenen Ruhepunkten in Sonsbeck, Labbeck und Xanten versorgten die hiesigen Landfrauen wieder die Fahrer mit gesunden Kleinigkeiten zum Essen, Getränken – und am Labbecker Markt mit dem berühmt-berüchtigten Eierlikör. Begleitet wurde das Ganze am Stadion mit Live-Musikprogramm, Kaffee und Kuchen, diversen Infoständen und einem Pausenzelt für die Sportler. Auch eine kleine „Kinder-Laufrunde“ nahe des Sportparks war diesmal Bestandteil des Programms, dass Ferdi van Heukelen und Andrea Franken kompetent moderierten. Am Abend absolvierten ein Großteil der Teilnehmer mit einer Rose in der Hand eine 800 Meter lange Runde im Kollektiv durch das Ziel. Im Anschluss daran überreichte Georg Biedemann dann Kohlhuber den Scheck. In die Freude über die Summe mischte sich zugleich Traurigkeit: Denn „Big Challenge“-Begründer Georg Biedemann kündigte an, dass er und seine Frau Petra sich von dem Projekt „Big Challlenge“ zurückziehen werden. Man sei einfach erschöpft, wolle den Weg für neue Impulse freimachen. Das Projekt „Big Challlenge“ selbst sah er keinesfalls gefährdet, dankte er allen Aktiven für ihre Unterstützung. Die sechs Jahre hätten ihm, seiner Frau und seiner Familie unheimlich viel Freude bereitet.