Kampf gegen den Krebs Big Challenge erstmals in Grebendorf

Entsprechend dem Motto „Aufgeben kommt nicht in Frage“ kann jeder, der den Kampf gegen Krebs unterstützen möchte, aktiv an seine persönlichen Grenzen gehen. Dieses Motto gilt auch für Krebspatienten entsprechend dem Spendenzweck der Aktion. Alle Spenden gehen zu 100 Prozent an ausgewählte Forschungsprojekte der Deutschen Krebshilfe. In diesem Jahr wird die Universität Göttingen bei ihrem Forschungsprojekt im Bereich Bauchspeicheldrüsenkrebs unterstützt. Hinzu wird Prof. Dr. Dr. Albrecht Neeße bereits am Vorabend beim Pasta-Essen einen ausführlichen Vortrag zu dem Projekt halten. Zu dem Pasta-Abend am Freitag, 14. Juni, sind alle ab 17.30 Uhr eingeladen.