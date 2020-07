Initiative in Coronazeiten : Bierdeckelaktion soll Kunden an Kevelaer binden

KEVELAER In vielen Geschäften gibt es die Untersetzer, die dann quasi ein Gutschein für besondere Aktionen sind. Das ist eine Initiative von „Kevelaer haelt zusammen“.

Auch Wirtschaftsförderer Hans-Josef Bruns erläutert, dass die Gastronomie in Kevelaer sicherlich eine der Branchen sei, die am stärksten von der Corona-Krise betroffen ist. „Die Auswirkungen waren extrem, gerade auch durch die Zwangsschließung der Betriebe sind die Umsätze quasi über Nacht auf Null gefahren“, so Bruns. Seit Mitte Mai hätten die Betriebe in der Marienstadt weitestgehend wieder geöffnet. Die Kunden seien aber nach wie vor noch sehr vorsichtig und zurückhaltend. Zu beobachten sei, dass Plätze im Außenbereich sehr stark nachgefragt sind. Es laufe insgesamt betrachtet so langsam wieder an. „Die Anzahl der Besucher entwickelt sich weiter positiv, obwohl der klassische Pilgertourismus, gerade über das Gruppengeschäft, vollständig zum Erliegen gekommen ist“, so Bruns. Auch die Politik will helfen. Wegen der eingebrochenen Umsätze hat der Rat entschieden, auf die Sondernutzungsgebühren für 2020 zu verzichten. Das sei ein gutes Signal, so Bruns.