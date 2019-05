Nachhaltigkeit : Eine Honigschleuder für Weezes Imker

Bei der Einweihung des Schleuderraums in der Petrus-Canisius-Schule Weeze waren dabei: Heinz Hönnekes, Eleonore Leuchtgens, Bernhard Goossens, Ulrich Francken und Kinder der Petrus-Canisius-Schule. Foto: Bianca Mokwa

Der Bienenverein freut sich über seinen neuen Honig-Schleuderraum in der Petrus-Canisius-Schule. Er konnte dank finanzieller Unterstützung des Weezer Vereins „Weeze denk mal Kultur“ eingerichtet werden.

Sie ist groß und silberfarben. Sie erinnert an eine Waschtrommel oder eine kleine Raumkapsel. In Wirklichkeit ist es die neue Honigschleuder, und Bernhard Goossens, Vorsitzender des Bienenzuchtvereins Weeze und Umgebung, ist mächtig stolz darauf. Denn dieses besondere Geschenk gilt dem Bienenzuchtverein Weeze.

Möglich wurde es durch die Spende in Höhe von 2500 Euro des Vereins „Weeze denk mal Kultur“. Von dem Geld konnte nicht nur die Selbstwendeschleuder angeschafft werden, sondern auch ein Waben-Entdeckelungsgeschirr und ein Refraktometer. Das misst den Wassergehalt im Honig. „Es gilt: je weniger Wasser im Honig, desto besser, also qualitativ hochwertiger ist er“, erklärt Goossens.

Platziert ist das Gerät im Fahrradkeller der Weezer Grundschule. Dafür wurde eigens ein Raum ausgeräumt und hergerichtet. Nicht nur Rektorin Eleonore Leuchtgens freut sich über die Nähe zur Schule. Denn so können sich die Schüler nun mehr mit Bienen und ihrem Honig, auch „flüssiges Gold“ genannt, auseinandersetzen.

Leben in Wetten

Leben in Wetten : Die neue Pächterin im Knoase-Treff

Abschiedsstimmung in Kevelaer

Abschiedsstimmung in Kevelaer : Inhaberwechsel bei Mode Gahlings

Die Biene ist eine der wichtigsten Nutztierarten in Deutschland. „Das blütenstetige Bestäuben der Biene ist nicht zu ersetzen“, steht an der Wand des neuen Raumes. Ein Grund, sie zu schützen und mehr über sie zu erfahren.

Der Vorsitzende des Bienenzuchtvereines hofft, neue Mitglieder zu gewinnen. Denn nicht jeder hat den Platz und die Möglichkeit zu Hause, eine Honigschleuder aufzustellen. Dabei sei das Schleudern aber eine der am wenigsten aufwendigsten Aufgaben eines Imkers.

Das Projekt aber geht weit über den Raum hinaus. Die Kinder der Petrus-Canisius-Schule lernen nicht nur mehr über die Entstehung von Honig und Bienen, welche sehr wichtig für uns und die Pflanzenwelt sind, sondern bauen auch selber Häuser für sie. „Dadurch sammeln sie hoffentlich positive Erfahrungen im Bezug auf Bienen“, so Bürgermeister Ulrich Francken. Das Ziel des Projekts ist es, dass die Kinder jetzt schon lernen, nachhaltiger zu handeln.

Die Petrus-Canisius-Schule hat sich über die Gelsenwasser-Stiftung für das Projekt „Unsere Schule soll bienenfreundlicher werden“ beworben. Auf einer Fläche an der Schule entsteht eine Wiese, die Nahrung für Bienen liefert. Der Bauhof der Gemeinde Weeze hat außerdem verschiedene Blühstreifen angelegt, für die Schüler die Patenschaft übernehmen. Sie gießen zum Beispiel in heißen Sommern die Blumen. Bürgermeister Ulrich Francken hofft auf einen weiteren Effekt. Dass möglichst viele sich davon anstecken lassen und weniger ihre Vorgärten mit Folie durchziehen, sondern es so machen, „wie es früher war“. Francken schwärmt vom Blütenmeer. Das sei wichtig, weil es Nahrung für Bienen und andere Insekten liefert. „Nicht nur über Nachhaltigkeit reden. sondern leben“, lautet seine Devise.