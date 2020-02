Ehrenamt in der Justiz : Weeze sucht neue Schiedspersonen

Weeze Eine wichtige Aufgabe der Schiedsleute ist das Schlichten von Nachbarschaftsstreit. Bewerbungen werden im Rathaus bis zum 16. März entgegengenommen.

Nachbarn streiten sich. Sei es die laute Musik in den Abendstunden, der Ast eines Baumes, der über die Grundstücksgrenze ragt oder das Parken auf dem Parkplatz des anderen. Wenn ein solcher Streit eskaliert, Beleidigungen oder Bedrohungen ausgesprochen werden, dann ist es höchste Zeit, eine Schiedsperson um Schlichtung zu bitten. Die Aufgabe der Schiedsperson ist es dann, die beiden Parteien anzuhören und unparteiisch eine Einigung zu erreichen. In Weeze läuft die Amtszeit der bisherigen Schiedsperson und seiner Stellvertreterin im Sommer aus.

Des Weiteren soll eine Schiedsperson nicht sein, wer das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, in dem Schiedsamtsbezirk nicht seinen Wohnsitz hat, durch sonstige gerichtliche Anordnungen in der Verfügung über sein Vermögen beschränkt ist, wer das 70. Lebensjahr vollendet hat.

Aufgabe der Schiedsperson ist die gütliche Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten. Neben dem Schlichtungsverfahren in Strafsachen ist in Nordrhein-Westfalen die obligatorische Vorschaltung in Zivilsachen gesetzlich geregelt. Danach ist die Schiedsstelle bei Streitigkeiten über Ansprüche, deren Gegenstand an Geld- oder Geldeswert 750 Euro nicht übersteigt, anzurufen. Weitere denkbare Fälle sind Einwirkungen auf das Nachbargrundstück und Streitigkeiten wie Überwuchs, außerdem die Verletzung der persönlichen Ehre, soweit nicht in Presse und Rundfunk begangen.