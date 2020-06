Raubüberfälle auf Senioren in Kevelaer : Einbruchsprozess: Bewährung für 22-Jährigen

Am Landgericht ging ein Prozess zu Ende, bei dem ein 22-Jähriger aus Kevelaer wegen Beteiligung an Wohnungseinbrüchen verurteilt wurde. Foto: dpa/Nicolas Armer

Kevelaer/Kleve Wegen der Beteiligung an zwei Raubüberfällen auf Kevelaerer Hausbewohner stand ein 22-Jähriger vor dem Klever Landgericht. Verurteilt wurde er zu einer Bewährungsstrafe wegen Beihilfe zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl.

Dass die Untersuchungshaft bei ihren Mandanten eine abschreckende Wirkung hinterlassen habe, hört man von Strafverteidigern in Prozessen des Öfteren. Auch der 22-jährige Angeklagte, der am Mittwochmittag sein Urteil im großen Saal des Klever Landgerichtes erwartet, ist wohl so ein Fall.

Seit gut sieben Monaten sitzt er in Untersuchungshaft, weil er 2018 an nächtlichen Raubüberfällen auf schlafende Hausbewohner in Kevelaer beteiligt gewesen sein soll. Seine Lebensgefährtin hat derweil ein gemeinsames Kind zur Welt gebracht. Gesehen hat er die Partnerin schon lange nicht mehr. Das Coronavirus verhindert JVA-Besuche. Am Mittwoch aber kann der 22-Jährige das Gericht nach drei Verhandlungstagen als freier Mann verlassen. Raub und räuberische Erpressung wurden ihm vorgeworfen, doch verurteilt wird er nur wegen Beihilfe zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die Strafe: Ein Jahr auf Bewährung. Der Haftbefehl wird aufgehoben, der Weg zu Partnerin und Kind ist frei.