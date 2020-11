Polizei mahnt zur Vorsicht : Enkeltrick: Mehr Betrugsanrufe in Kevelaer

In Kevelaer rufen momentan Betrüger bei Senioren an (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

KEVELAER Die Polizei berichtet, dass es momentan vermehrt Betrugsanrufe im Raum Kevelaer gibt. Glücklicherweise ist bislang nur ein Opfer darauf hereingefallen.

Offenbar sind im Moment in Kevelaer und Umgebung Betrüger unterwegs, die versuchen, vor allem Senioren per Telefonanruf um Geld zu prellen. Wie berichtet, war ein 85-Jähriger aus Kevelaer Opfer eines so genannten Enkeltrick s geworden. Die unbekannten Täter erbeuteten einen fünfstelligen Betrag. Daraufhin berichteten in den sozialen Netzwerken mehrere davon, dass ihre Angehörigen ähnliche Anrufe bekommen hätten.

Eine Seniorin, die die Polizei verständigt hatte, habe dort auch den Hinweise bekommen, dass es aus Kevelaer mehrere Anrufe gegeben habe. Christina Pitz von der Polizei bestätigt, dass die Polizei derzeit fast täglich solche Hinweise bekomme. Offenbar sei momentan wieder eine Phase, wo eine solche Tätergruppe verstärkt aktiv ist. Dass sich die Vorfälle in Kevelaer häufen, sei auch typisch für das Vorgehen der Betrüger. „Oft ist es tatsächlich so, dass die sich ganz klassisch das gedruckte Telefonbuch nehmen und verschiedene Personen abtelefonieren.“ Verstärkt würden dann Personen angerufen, bei denen die Vornamen darauf hindeuten, dass es sich um ältere Menschen handelt. Offenbar laufe diese Masche gerade in Kevelaer ab. Besonders perfide sei, dass sich die Täter auch oft die Todesanzeigen ansehen und die Angehörigen anrufen. „Es heißt dann am Telefon: Ihr Mann ist doch gerade gestorben. Damit wollen die Betrüger persönliche Nähe vortäuschen“, so die Polizeisprecherin. Die Polizei rate inzwischen, sich gar nicht mehr mit Name und Adresse ins Telefonbuch eintragen zu lassen.