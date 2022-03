Praktikum in Kevelaer : Gesamtschüler erhalten Einblicke in die Berufswelt

Kevelaer Jetzt absolvierten die Schülerinnen und Schüler der Q1 der Gesamtschule Kevelaer im Rahmen der Studien- und Berufswahlorientierung ihr zweites Betriebspraktikum.

Aufbauend auf dem bisherigen Prozess ihrer beruflichen Orientierung, sammelten sie praktische Erfahrungen in unterschiedlichsten Betrieben. Das sei ein Gewinn für alle Beteiligten, so die Schule: Während sich besonders regionale Betriebe in Zeiten des Fachkräftemangels über das Interesse freuen, können Schülerinnen und Schüler gut ein Jahr vor ihren Abiturprüfungen noch einmal ihre Berufsvorstellungen und Praxiserfahrungen mit der Realität abgleichen.

„Das Praktikum in der 12. Klasse ist sehr hilfreich, weil wir uns mit unseren beruflichen Perspektiven auseinandersetzen und Klarheit über die Studienwahl verschaffen können.“, so Schülerin Xenia Könemann aus der Jahrgangsstufe Q1. In der Anwaltskanzlei Dr. Behrens, Schick & Kollegen in Kevelaer bekam sie Einblicke in verschiedene Rechtsbereiche eines Juristen, wie Verkehrs-, Straf- oder Baurecht. Als Highlight durfte sie sogar am Arbeitsgericht erstmals Luft in einem Gerichtssaal schnuppern.